США терміново відправляють на Близький Схід авіаносець і три есмінці, - АР

Піт Гегсет та інші посадовці адміністрації уникають питань про те, чи розгортатимуть американські війська наземні війська проти Ірану.

Тисячі додаткових американських військових прямують на Близький Схід, оскільки адміністрація Дональда Трампа наполягає на прогресі в переговорах з Іраном і погрожує ескалацією війни, якщо угода не буде досягнута найближчим часом.

Як пише The Associated Press з посиланням на двох американських чиновників, авіаносець USS George HW Bush розгорнувся у вівторок і має відправитися на Близький Схід разом із трьома есмінцями. Ударна група авіаносця складається з понад 6000 моряків.

Це відбувається на тлі того, що тисячі солдатів з 82-ї повітряно-десантної дивізії також почали прибувати на Близький Схід.

Зазначається, що адміністрація Трампа не повідомила, чим займатимуться ці війська, але 82-й повітряно-десантний полк навчається десантуватися на парашутах на ворожу або спірну територію для забезпечення безпеки ключових територій та аеродромів.

Нещодавно на Близький Схід прибув корабель ВМС США, на якому перебувало близько 2500 морських піхотинців, а ще 2500 морських піхотинців також розгортаються з Каліфорнії.

Що кажуть в Вашингтоні

Додаткові сили в регіоні, з'являються на тлі того, як міністр війни Піт Гегсет та інші посадовці адміністрації уникають питань про те, чи розгортатимуть американські війська наземні війська проти Ірану.

"Ви не можете воювати та виграти війну, якщо говорите своєму супротивнику, що ви готові зробити або чого не готові зробити, включаючи виведення військ на землю", – сказав Гегсет журналістам у вівторок.

Він додав: "Наш супротивник зараз вважає, що є 15 різних способів, якими ми можемо атакувати їх, використовуючи техніку на місцях. І знаєте що? Існують".

Але він також сказав, що метою є досягнення угоди з Іраном шляхом переговорів, оскільки "ми не хочемо робити більше у військовому плані, ніж нам потрібно".

Інші новини, що стосуються Близького Сходу

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, США неофіційно попросили Польщу перекинути батарею Patriot на Близький Схід.

Журналісти нагадали, що польська армія має у своєму розпорядженні дві батареї систем ППО Patriot, що включають 16 пускових установок. Їхня повна бойова готовність була досягнута до кінця 2025 року.

Незабаром після публікації на цю інформацію відреагував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та сказав, що батареї Patriot та їх озброєння використовуються для захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО.

