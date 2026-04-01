Китай запускає в Європі проєкт на 1 мільярд євро з сонячними панелями

Це буде найбільший гібридний енергетичний проект в Європі.

Приватний китайський конгломерат SANY інвестує понад 1 мільярд євро в енергетичний проект, що включає два сонячні парки, які будуть побудовані в повіті Тіміш в Румунії. Проект також включає систему накопичення енергії та центр обробки даних.

Видання Ziare.com повідомляє, що два сонячні парки потужністю 800 МВт побудують в Уйварі. Систему накопичення енергії потужністю 2,34 ГВт·год та центр обробки даних з ІТ-навантаженням 70 МВт зведуть в Тімішоарі.

Інвестиції в сонячні парки становлять близько 320 мільйонів євро, а накопичувальна система та ІТ-центр коштуватимуть приблизно по 350 мільйонів євро кожен. Реалізацію проекту забезпечує румунська компанія Danube Solar Seven SRL.

Китайська група SANY відома виробництвом важкої промислової техніки та обладнання. SANY постачає для проекту основне обладнання, включаючи сонячні панелі, виготовлені в провінції Хунань на першій повністю роботизованій лінії з виробництва фотоелектричних панелей у Китаї.

Через війну США в Ірані, Європі довелося зіткнутися з найбільшою енергетичною кризою з 2022 року. Проте завдяки сонячним панелям та вітрогенераторам ціни на електроенергію в ЄС зросли набагато менше, ніж ціни на газ та пальне. Чотири роки тому електроенергія коштувала європейцям значно дорожче.

Так, наразі під час пікових годин сонячної активності в Німеччині, Франції та Іспанії фіксують низькі або навіть негативні ціни на електроенергію. Водночас у вечірні години європейці можуть сплачувати за світло вп’ятеро більше, ніж українці.

Світовим лідером за кількістю сонячних панелей на дахах на душу населення стала Австралія. Тут панелі виробляють 28,3 гігавата потужності. Тільки в цьому році генерація від сонячних панелей в Австралії збільшиться на 5,2 гігавата.

