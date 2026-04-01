Чому деяким людям важко повірити в компліменти: пояснення психологів

Причина криється в дитинстві.

Якщо ваша перша реакція у відповідь на похвалу або комплімент – не вдячність, а настороженість, справа, швидше за все, не в низькій самооцінці. Як пише портал artfulparent.com, деяким людям важко повірити в компліменти, тому що їхня нервова система засвоїла, що схвалення завжди передує проханню, і ця проблема сягає корінням у дитинство.

Комплімент як попереджувальний знак

Часто батьки поєднують похвалу дитини з подальшими проханнями про допомогу. І навіть якщо у них зазвичай немає мети маніпулювати, але нервова система дитини не аналізує наміри. Вона аналізує закономірності. А закономірність така: коли хтось каже щось приємне, потрібно бути насторожі.

Діти, в ранньому середовищі яких батьківська теплота поєднувалася зі справжньою безпекою, виробили шаблон для інтерпретації соціальних сигналів як нешкідливих. Діти, для яких теплота була непостійною, умовною або пов’язаною з поведінковими очікуваннями, розвивали модель поведінки, в якій позитивні соціальні сигнали сприймаються як у кращому разі неоднозначні.

Неоднозначність – ключове слово. Не ворожість. Не відторгнення. Доросла дитина з сім'ї, де мало похвали, не чує комплімент і не думає: "Це брехня". Вона чує його і думає: "Що буде далі?"

Архітектура підозри

Коли ти відповідальний, похвала не сприймається як свято. Це підтвердження того, що ти заслужив право існувати в сімейній системі ще один день. І ця модель, укорінившись, працюватиме в усіх стосунках, у які ти вступаєш.

Фактично нервова система завдяки повторенню засвоїла, що схвалення – це інформація. Зокрема, це інформація про те, що комусь щось ось-ось знадобиться від вас.

Різниця між низькою впевненістю та низькою довірою

Люди припускають, що якщо ви не можете прийняти комплімент, значить, ви не вважаєте, що заслуговуєте на нього.

Однак якби проблема полягала у впевненості в собі, ви б вирішували її за допомогою афірмацій, позитивного самонавіювання, демонстрації компетентності. І ці підходи абсолютно не застосовуються до людини, чия головна травма – це не "Я недостатньо хороший", а "У вашій доброті є ціна".

Такі люди після компліменту відразу намагаються запропонувати щось натомість: "Тобі щось потрібно? Можу я чимось допомогти?" – тому що відсутність прохання після похвали здається їм збоєм у програмі.

Безумовна любов

Дослідження факторів, що формують міцні стосунки між батьками та дітьми, незмінно вказують на один недооцінений фактор: переконання дитини в безумовності батьківської прихильності.

Мета не в тому, щоб хвалити більше чи менше. Мета в тому, щоб відокремити теплоту від корисності. Зробити любов чимось самодостатнім, що існує на своїх власних умовах, без необхідності щось заробляти чи бути чимось зобов’язаним.

Коли дитинство вчить вас, що тепло – це валюта, ви проводите своє доросле життя, аналізуючи кожен емоційний обмін. Ви стаєте тією людиною, яка вибачається діями, замість того щоб говорити слова, тому що дії здаються безпечнішими, ніж заяви. Заяви можуть бути порожніми. Дії залишають сліди.

Раніше психолог розповіла, як всього10 хвилин на день можуть поліпшити атмосферу в родині та уберегти дитину від психологічної травми.

