США вперше запустили над Іраном бомбардувальники B-52, маючи перевагу в повітрі

Сполучені Штати почали застосовувати стратегічні бомбардувальники B-52 для ударів безпосередньо над територією Ірану. Цей крок став можливим на тлі різкого посилення контролю над повітряним простором країни. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на прес-брифінг високопоставленого генерала ВПС.

Як заявив на брифінгу голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС США Ден Кейн, перехід до таких операцій свідчить про досягнення значної переваги в повітрі. Американські військові за перший місяць кампанії завдали понад 11 тисяч ударів по цілях на території Ірану.

"За останні 30 днів ми вразили понад 11 000 цілей. З огляду на посилення переваги в повітрі, ми успішно почали проводити перші наземні вильоти бомбардувальників B-52, що дозволяє нам і надалі домінувати над противником", – заявив Кейн.

Основними завданнями на початковому етапі були знищення систем ППО, ракетних установок та інфраструктури, пов'язаної з дронами. Для цього застосовувалися не тільки авіаудари, а й кібероперації, а також засоби радіоелектронної боротьби. У результаті Іран втратив значну частину можливостей щодо захисту свого повітряного простору, зазначив генерал ВПС.

Як повідомляє видання, мова йде про літаки B-52 Stratofortress – одну з найстаріших машин у складі ВПС США, яка використовується вже понад 70 років. Ці бомбардувальники залишаються потужною ударною платформою, здатною нести великий боєкомплект і діяти на великих відстанях. Однак у них є істотний недолік – відсутність стелс-технологій. В умовах сильної протиповітряної оборони такі літаки вважаються вразливими. Саме тому їхня поява в небі над Іраном – важливий індикатор того, що США та союзники фактично придушили ключові елементи іранської ППО.

Якщо на початковому етапі війни авіація діяла обережно, уникаючи глибинних польотів, то зараз ситуація змінилася, заявляє Кейн. Американські та ізраїльські сили отримали можливість проводити операції з набагато більшою свободою – включаючи польоти важких бомбардувальників над територією противника. Це означає перехід до наступної фази кампанії, де удари стають більш масштабними та системними.

Незважаючи на свій вік, B-52 залишається ключовим елементом американської авіації. Літак планують експлуатувати щонайменше до 2050 року, паралельно модернізуючи його – включаючи нові двигуни та радіолокаційні системи. Це робить його своєрідним символом: техніка часів холодної війни продовжує відігравати важливу роль у сучасних конфліктах, підсумував Кейн.

Перспективи закінчення війни в Ірані – останні новини

Напередодні Пакистан заявив про готовність до посередництва в переговорах між США та Іраном, які можуть відбутися вже найближчими днями. CNN повідомляє, що заяву озвучив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар після закінчення чотиристоронньої зустрічі в Ісламабаді. У зустрічі, присвяченій деескалації та припиненню війни на Близькому Сході, брали участь міністри закордонних справ Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту.

Крім того, Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі заявив, що США вдалося змінити владу в Ірані та досягти домовленостей про те, що Тегеран не матиме ядерної зброї. На запитання, скільки ще триватиме військова операція США проти Ірану, президент США відповів, що "2-3 тижні".

Вас також можуть зацікавити новини: