Класичне маскування не рятує: у США вводять нові методи виживання для снайперів, - Forbes

Інструктори зайшли спосіб, як стати "привидом" для ворожої техніки.

Армія США радикально оновила програму підготовки снайперів у Форт-Беннінгу, щоб навчити їх виживати в умовах сучасної війни. Тепер бійців тренують маскуватися не лише від людського ока, а й від високотехнологічних безпілотників, повідомляє Forbes.

Старший сержант Бретт Боллінгер, який тренує військових, зазначив, що загроза від технологічно рівних супротивників змусила переглянути підходи.

За його словами, дрони з тепловізійними камерами та електромагнітними датчиками роблять класичне маскування майже марним. Вони "бачать" тепло людського тіла навіть крізь густу зелень.

Відео дня

"Ми оцінюємо продукти з метою знищення теплових сенсорів, чи то повітряних, чи наземних систем", – заявив він.

Тож, снайперів вчать не лише стріляти, а й розбиратися в роботі БПЛА. Бійці тренуються обманювати електромагнітні датчики та камери, які можуть "засікти" їх з величезної відстані. Щоб перевірити нові методи, військові навіть запросили приватних розробників дронів для спільного навчання.

"Нам вдалося замаскувати транспортний засіб, створити статичне сховище, а потім спостерігати за допомогою теплових продуктів, які компанія вивела, щоб побачити, як виглядає така сцена і наскільки ефективна їхня технологія", – розповів Боллінгер про результати тестів.

Відмова воювати

Раніше УНІАН писав, що у США зростає внутрішнє невдоволення – частина військових відкрито не підтримує цю війну. Деякі з них навіть заявляють про небажання брати участь у бойових діях і розглядають можливість залишити службу.

"Наземна операція була б "абсолютною катастрофою… у нас немає плану на цей випадок. Ми навіть не можемо повністю захистити жодну наземну базу на театрі військових дій", – заявив один із військових чиновників.

Майк Приснер, виконавчий директор Центру з питань совісті та війни, розказав, що якщо раніше його організація отримувала 50–80 звернень військових на рік щодо відмови від служби, то в березні їхня кількість зросла на 1000%. Тепер, за його словами, щонайменше один військовий звертається щодня.

