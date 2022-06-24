Валерій Залужний назвав Луганський напрямок найбільш загрозливим.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив важливість збільшення озброєння в українській армії для паритету з російськими окупантами.

Як повідомив Залужний у Facebook, він з приємністю і глибокою повагою підтримує сталий зв’язок з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Сьогодні під час телефонної розмови обговорили оперативну обстановку та хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України. Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку", - наголосив головнокомандувач.

За його словами, він подякував генералу Міллі за глибоке розуміння ситуації, самовідданість і провідну роль у справі надання військової допомоги Українській державі.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня в Україну зі США прибули перші реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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