Сьогодні росіяни завдали чимало шкоди мирному населенню України. Зокрема, масований удар ворог реалізував по Херсону.

В Бердянську (Запорізька область) "лунають" звуки відплати окупантам за нічну атаку по територіях України та нові обстріли, які реалізували окупанти 11 липня.

Про потужні вибухи з детонацією повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram. Звуки "бавовни" та стовпи диму у місті фіксується о 16:30, зазначив чиновник.

"Сьогодні в Бердянську бавовнить по повній", - констатував він.

Також Андрющенко поділився відповідними фото та відео.

Окупанти здійснили масований удар по Херсону

Нагадаємо, 11 липня армія РФ реалізувала масований удар по Херсону та поранила щонайменше п'ятьох українців. Відомо, що окупанти поцілили в оселі людей, а також в гуманітарний штаб.

Стан одного з українців вкрай важкий, повідомили в Херсонській ОВА. Також серед поранених є восьмирічна дівчинка (в неї медики діагностують поранення середнього ступеня тяжкості).

Також ворог сьогодні накрив в Херсонській області "Градами" селище Софіївка (Станіславська громада).

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