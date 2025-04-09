Вын зауважив, що питання не в грошах, питання — в процедурах.

Всі складнощі із виплатами коштів за поранення військовим в основному лежить в бюрократичній площині. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав в інтерв'ю LB.ua, пояснивши, як військове керівництво вирішує ці проблеми.

"Питання в тому, що для того, аби були виплачені кошти, повинні бути надані відповідні документи, що підтверджують обставини поранення, важкість поранення чи травмування, людина повинна пройти курс лікування та реабілітації, про що теж мають бути надані відповідні довідки. Хоча, звичайно, перелік цих документів значно зменшений… Тому тут питання не в грошах, питання — в процедурах", - пояснив він.

Сирський додав, що для того, щоб цей процес максимально спростити, була введена вертикаль служби соціального супроводу (патронатної служби), починаючи з бригад і завершуючи Генеральним штабом. І відтоді кількість таких звернень значно зменшилась.

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Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що держава використовує усі прийнятні форми, які забезпечують залучення громадян на військову службу.

"Запущені різні проєкти. Є можливість заключення контракту чи то обрати частину, в якій хочеться служити. Тобто система максимально гнучка", - підкреслив Сирський.

Він додав, що зараз проводиться активна робота щодо усунення всіх негативних моментів щодо рекрутингу, зокрема, у питанні нерівноцінних виплат для військовослужбовців за контрактом для 18-24 річних і тих, хто вже перебуває в лавах Сил оборони. За словами головнокомандувача, це питання буде врегульовано "найближчим часом, протягом місяця-двох".

"Ми розглядаємо всі форми, методи, обговорюємо ці питання на Ставці, щоб максимально залучати тих, хто може воювати, а хто має якісь обмеження — використовували свої можливості там, де вони можуть їх проявити, наприклад, в протиповітряних частинах, які займаються боротьбою з дронами, у мобільних групах", - зазначив Сирський.

Контракт 18-24 - скільки отримують добровольці

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Ті, хто підписує такі контракти, отримують мільйон грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу. Також добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн + доплати за бойові завдання. Загалом йдеться про 2 000 000 грн на рік. Крім того, передбачено низку інших бонусів, як от безкоштовний проїзд у громадському транспорті та навчання у вишах за кошти держави після закінчення контракту.

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