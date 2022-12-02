Юрти відправлять в Донецьку область.

З Бурятії, яка є одним із лідерів за втратами на війні Росії проти України, для окупантів відправлять юрти з шаманами. Таку "допомогу" отримають військові, які перебувають у Старобешівському районі Донецької області.

Як повідомляє видання "Сибирь.Реалии", юрти для військових привезуть представники "Гуннського фонду". В них російські окупанти зможуть пройти шаманський обряд і відпочити. Зазначається, що на Донбас окупантам передадуть три таких юрти.

Голова фонду Олег Булутов зауважив, що, окрім обрядів, шамани зможуть надавати в юртах допомогу пораненим росіянам. Встановлювати такі "пункти" планують у безпосередній близкості від зони ведення бойових дій.

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"Чому саме юрта? Це зручно: її завжди можна швидко розгорнути або скласти назад і перевезти, і в ній можна проводити шаманські обряди. Тільки шамани можуть, наприклад, повертати душу. Буває таке, що людина злякалася, під вибух потрапила чи ще щось. Шамани мають можливість швидко відновити людину. Або якщо отримав поранення, струс головного мозку, то баряшини (костоправи) можуть на місці оперативно допомогти – поправити хребет чи щось зробити", – наголосив Булутов.

Війна в Україні: роль Бурятії

Бурятія, яка є субʼєктом РФ, бере безпосередню участь у загарбницькій війні Росії проти України.

Оголошена Путіним мобілізація в Росії почалася "судною ніччю" в Бурятії – так назвали там першу добу після звернення російського президента Володимира Путіна. З вечора 21 вересня в бурятських селах вручали повістки чоловікам від 18 до 72 років.

Пізніше стало відомо, що призваних в ході часткової мобілізації в Бурятії відправили на війну в Запорізьку область.

Також повідомлялося, що українські воїни "задвохсотили" російського "мобіка" Дмитра Сидорова з Бурятії. Він загинув через 12 днів після призову.

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