Депутат міськради від "ОПЗЖ" добровільно погодилась на співпрацю з окупантами.

Псевдозаступниці голови окупаційної адміністрації Маріуполя повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" у Маріуполі, який на теперішній час частково перебуває під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надала згоду на співпрацю з окупантами.

"Жінка погодилась на пропозицію окупаційної влади РФ та обійняла посаду "заступниці голови адміністрації м. Маріуполя". Підозрювана пропагує діяльність керівника псевдореспубліки "ДНР" та окупаційної адміністрації міста з метою формування думки серед населення і світової спільноти про нібито законність дій загарбників", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в інтерв’ю російським ЗМІ жінка заявила про особисту підтримку проведення 9 травня 2022 року у Маріуполі акції-маршу "Бессмертный полк", яку організовують російські пропагандисти.

Їй заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

У Маріупольській міськраді повідомляли, що депутат від ОПЗЖ Вікторія Калачова разом із колегами-зрадниками передавала дані рашистам, аби вони довели місто до гуманітарної катастрофи.