Для розуміння рівня ураження треба дочекатися супутникових знімків.

Завод з виробництва твердого палива для балістичних ракет у російському місті Кам'янськ-Шахтинський могли уразити ракетою Storm Shadow.

Про це військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак сказав в ефірі на Радіо NV. "Ураження було не безпілотниками, а ракетами", - сказав Ступак. Експерт припускає, що для атаки на завод у місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області були використані ракети Storm Shadow.

Він вважає, що деталі атаки стануть відомими трохи пізніше.

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"Але, якщо підприємство виготовляло тверде паливо - я називаю такі локації - це підприємство з високою доданою вартістю. Не просто знищити танк або винищувач. Знищити компоненти для того, щоби не виготовлялися ракети. Немає палива - ракета навіть на 99% готова, зібрана, пофарбована, бойова частина готова, але якщо палива немає - ніхто нікуди не літає", - зазначив Ступак.

Він вважає цю атаку абсолютно правильною, але додає, що треба дочекатися появи супутникових знімків, які мають показати рівень ураження.

Окремо він прокоментував ураження командного пункту 810-ї російської бригади морської піхоти у місті Льгов на Курщині. Про цю бригаду говорять, що вона вже декілька разів оновила свій персональний склад і від оригінального складу вже нічого не лишилося.

"Враження командного пункту - це велике досягнення. Немає командного пункту - немає керування, немає керівників, щоб направляти, де стріляти. Немає планів, тому, я думаю, що на певний час ми зруйнували спроможності цієї бригади вести певні наступальні дії. Не повністю, але частково вона паралізована", - сказав Ступак.

Удари по території РФ

На днях Сили оборони України високоточним ударом уразили завод з виробництва твердого палива для балістичних ракет в Ростовській області. Йдеться про об'єкт ВПК у місті Кам'янськ-Шахтинський.

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