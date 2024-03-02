Маючи доволі велику перевагу в тактичній авіації, ворог продовжує завдавати вогневих ударів по українських позиціях.

Навіть попри велику кількість знищених за останні дні літаків, Росія повністю не припиняє використовувати свою тактичну авіацію. Про це сказав начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Після того, як відпрацювала наша ППО і збила черговий Су-34 або Су-35, звичайно що росіяни не припиняють повністю використовувати свою тактичну авіацію. Вони можуть дещо змінити тактику, можуть змінити кількість авіаударів за день, тип авіації. Наприклад, замість Су-34 запускати більш старі моделі – це Су-25, можуть переключатися на армійську авіацію. Але звісно, вони не зупиняються на цьому", – пояснив Євлаш в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

За його словами, маючи доволі велику перевагу в тактичній авіації, ворог продовжує завдавати вогневих ударів по українських позиціях.

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"Один із виходів – це розвиток застосування наших систем ППО. Ми бачимо, що досить ефективно останнім часом вони застосовуються. Цьому є свідченням цей "сушкопад". Але тим не менше, в Росії є досить багато цих літаків, які вони продовжують використовувати. Наша задача – зробити так, аби умови використання були максимально неприємними", – резюмував Євлаш.

Збиття літаків РФ: останні новини

За останні кілька днів було знищено більше 10 літаків окупаційних військ РФ. Серед них і літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. До слова, вже другий знищений від початку 2024 року.

1 березня українські захисники збили черговий Су-34 окупантів. Ввечері 2 березня командувач ПС ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що було атаковано зенітними керованими ракетами ще два російські винищувачі Су-34 і Су-35 на східному напрямку. Згодом зʼявилося підтверждення, що літак Су-34 було збито.

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