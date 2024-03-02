Навіть попри велику кількість знищених за останні дні літаків, Росія повністю не припиняє використовувати свою тактичну авіацію. Про це сказав начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Після того, як відпрацювала наша ППО і збила черговий Су-34 або Су-35, звичайно що росіяни не припиняють повністю використовувати свою тактичну авіацію. Вони можуть дещо змінити тактику, можуть змінити кількість авіаударів за день, тип авіації. Наприклад, замість Су-34 запускати більш старі моделі – це Су-25, можуть переключатися на армійську авіацію. Але звісно, вони не зупиняються на цьому", – пояснив Євлаш в ефірі телеканалу "Ми – Україна".
За його словами, маючи доволі велику перевагу в тактичній авіації, ворог продовжує завдавати вогневих ударів по українських позиціях.
"Один із виходів – це розвиток застосування наших систем ППО. Ми бачимо, що досить ефективно останнім часом вони застосовуються. Цьому є свідченням цей "сушкопад". Але тим не менше, в Росії є досить багато цих літаків, які вони продовжують використовувати. Наша задача – зробити так, аби умови використання були максимально неприємними", – резюмував Євлаш.
Збиття літаків РФ: останні новини
За останні кілька днів було знищено більше 10 літаків окупаційних військ РФ. Серед них і літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. До слова, вже другий знищений від початку 2024 року.
1 березня українські захисники збили черговий Су-34 окупантів. Ввечері 2 березня командувач ПС ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що було атаковано зенітними керованими ракетами ще два російські винищувачі Су-34 і Су-35 на східному напрямку. Згодом зʼявилося підтверждення, що літак Су-34 було збито.