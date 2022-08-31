Україна потребує постійної достатньої підтримки зброєю та снарядами, фінансової підтримки.

Активні бойові дії в Україні із застосуванням усіх видів озброєння, окрім зброї масового ураження, тривають на лінії в 1300 кілометрів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час відеовиступу на конференції "Форум 2000" у Празі (Чехія).

"Лінії фронту на українській землі – 2,5 тисячі кілометрів. Активні бойові дії із застосуванням усіх можливих видів озброєння, окрім, на щастя, зброї масового ураження, тривають на лінії в 1300 кілометрів. Уявіть цей масштаб! Це як дорога від Києва до Праги", - сказав він.

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Зеленський зазначив, що в Росії залишилося дуже багато зброї і снарядів ще з часів Радянського Союзу і окупанти не стримують себе нормами будь-яких конвенцій та навіть елементарної людяності.

"Вони жорстоко обстрілюють наші міста з артилерії. Щодня й щоночі люди гинуть від цих страшних обстрілів, від ракетних, авіаційних ударів", - зазначив президент.

За його словами, масовий терор проти людей на окупованій території досяг рівня, який Європа бачила тільки під час Другої світової війни від нацистів.

"Росія шантажує Україну, Європу, світ радіаційною катастрофою на Запорізькій атомній станції. Вдумайтесь у це! Жоден ворог людства ще не доходив до такого шантажу – не перетворював атомну станцію на поле битви", - наголосив Зеленський.

За його словами, усім разом потрібно зробити ще дуже багато, щоб перемогти у цій битві за життя. Він наголосив, що Україна потребує постійної підтримки зброєю та снарядами, щоб не просто утримувати фронт, а "вигнати тиранію з нашої землі, остаточно зруйнувати її плани з підкорення України та будь-кого іншого у Європі". Він додав, що Україна потребує фінансової підтримки, і всі лідери вільного світу, керівники європейських структур знають про цю потребу.

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