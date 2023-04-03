На думку глави держави, цього можна досягти лише перемогою на полі бою в Україні, щоб зупинити РФ.

Президент України Володимир Зеленський розповів про умову, за якої можливий мир з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час візиту в село Ягідне на Чернігівщині. Він підкреслив, що Україна хоче миру.

"Але яким чином можна досягти миру з Росією? Лише перемогою на полі бою в нашій країні..., щоб зупинити РФ", - сказав президент.

В іншому випадку, на думку Зеленського, після України Росія піде в Європу.

"А ви вже можете бачити результат того, що окупанти роблять з містами в нашій країні", - додав він.

Глава держави підкреслив, що для досягнення цієї мети Україні потрібне все з того, що є у партнерів та що вони можуть надати, маючи на увазі допомогу зброєю та амуніцією.

Він також подякував усім партнерам за вже надану підтримку, що допоможе врятувати життя українців.

Війна в Україні: як РФ віддаляє мир

У листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. За його словами, кожен з 10 пунктів формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

Росія "формулу миру" України ігнорує, але вже почала говорити про мир. Зокрема, нещодавно глава Міноборони РФ Сергій Шойгу випадково "ляпнув" про мир з Україною у коментарі російським ЗМІ, а потім втік від журналістів.

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