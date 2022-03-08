Зокрема, йдеться про нагородження орденом Богдана Хмельницького другого та третього ступенів.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України 96 українських військовослужбовців.

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами України 96 українських героїв - наших військових", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що серед них нагороджуються орденом Богдана Хмельницького другого ступеня: майор Сак Олександр Олександрович - командир механізованого батальйону, який вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці; капітан Силівакін Ростислав Олександрович - командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи українські міста і села на Сумщині.

Крім того, нагороджуються орденом Богдана Хмельницького третього ступеня: лейтенант Лозовий Ігор Сергійович, який, діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси Житомир - Київ, - її було знищено; лейтенант Потуремець Віталій Вікторович, який у бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу міста Київ. Був поранений.

Орденом "За мужність" третього ступеня нагороджується майстер-сержант, командир автомобільного взводу Барилюк Валентин Вікторович.

"Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога", - розповів Зеленський.

"Всі 96 наших героїв - як ці п'ятеро! Наша вдячність - всім військовим. Наша вдячність - Збройним силам України. Наша вдячність - безмежна", - наголосив президент.

Нагадаємо, 7 березня Зеленський записав відео з Банкової, де заявив, що він залишається у Києві.

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