Відповідні заходи, які детально напрацьовуються зараз, будуть поширені на всіх людей, яких звільняють з полону окупантів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок реалізації плану допомоги кожному з тих, хто був нещодавно звільнений з російського полону.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Він повідомив, що командири з "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, уже найближчим часом зможуть побачитися зі своїми рідними. "Ми працюємо для цього", - підкреслив президент.

Відео дня

"Також, до речі, вже почалась реалізація плану допомоги кожному з тих, хто був звільнений з полону нещодавно. Вони отримують першочергові елементи допомоги. Передусім це медична підтримка – усім їм потрібне відновлення після того, через що їм довелося пройти в полоні. Ця робота – на контролі в омбудсмена, у представників Офісу, у розвідки, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Міністерства охорони здоров’я, командування Медичних сил. І ми поширимо відповідні заходи, які детально напрацьовуються зараз, на всіх наших людей, яких ми звільняємо з полону окупантів", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що в Україні намагаються звільнити кожного й кожну з полону. "Про жодного українця не забули", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України.

Зокрема, були звільнені, п'ятеро командирів, які перебувають у Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Мова йде про командира "Азова" Дениса Прокопенка ("Редис"), заступника командира "Азова" Святослава Паламара ("Калина"), старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка; командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського ("Волина") і командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу.

Вони перебуватимуть у Туреччині до кінця війни. Наразі командири проходять медичні огляди.

Вас також можуть зацікавити новини: