Парамедикиня потрапила у російський полон та вже знала, що була вагітною, увесь цей час вона мряла про визволення.

Звільнена з російського полону Мар'яна Мамонова, яка народила дівчинку 25 вересня, назвала доньку Анною. Вона та немовля почуваються добре, їх вже перевели з реанімації.

Про це у коментарі "УП" розповіла Оксана - сестра парамедикині.

Мамонова не скаржиться на самопочуття та дуже радіє появі донечки. Медик, яка під час вагітності перебувала у неволі, вже у звичайній палаті.

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"Самопочуття її доволі добре. Вже перевели із реанімаційного відділення у палату. Почувається більш-менш добре, не скаржиться і тішиться своєю маленькою дитинкою", - розповіла сестра Мамонової.

Окрім цього родичка звільненої з полону медикині розповіла, як до неї ставилися росіяни. Мамонова перебувала в Оленівці, бувало "різне", зауважила сестра.

"Ставилися по-різному. Коли вона була в Оленівці, були різні випадки ставлення до неї і загалом до всіх полонених, але загалом ситуацій, які загрожували її життю, не було. Коли вона потрапила у полон, то її командир одразу повідомив про те, що вона вагітна. Вона на той момент уже знала про це. До неї ставилися коректно, не ображали. Але у неї були такі самі умови, як і у всіх. Тобто вона нічим не відрізнялася, тільки її не чіпали", – додала родичка Мамонової.

Пологи після полону: історія Мар'яни Мамонової

Мар'яна Мамонова з Маріуполя потрапила у полон рашистів у квітні. Незадовго до цього парамедикиня дізналася, що вона вагітна. У серпні стало відомо, що вагітна жінка перебуває в Оленівці, на Донеччині.

21 вересня стало відомо, що Україна визволила з полону 215 осіб, серед яких були медики, військові та вагітні жінки (Мар'яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненькая).

25 вересня стало відомо, що мрія Мар'яни Мамонової виповнилася. У полоні рашистів парамедик хотіла лише одного - народити дитину в Україні, а не в неволі. Парамедик народила за декілька днів після звільнення з полону, у неї з'явилася донька.

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