Глава держави розповів про своє ставлення до повернення киян до столиці.

Президент Володимир Зеленський вважає, що економіка України повинна працювати для підтримки Збройних сил.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю для українських ЗМІ.

Зокрема, у нього запитали, чи не є передчасним повернення киян до столиці.

"Тут ніхто вам точної відповіді не дасть. Чому? Тому що, чи можуть повернутись росіяни? Можуть. Але чи потрібно, щоб працювало місто? Сто відсотків. Я вважаю, що ті 7 млрд - це для нашої держави нічого (президент сказав, що щомісячно 7 млрд євро витрачається на усі заробітні плати, виплати, соцпідтримку з бюджету - УНІАН). В принципі, нічого, якщо люди будуть працювати, нам не треба буде там принижуватися і просити ті, чи інші гроші і суми. А для цього потрібно, щоби країна працювала і жила. І, не зважаючи на те, що війна, треба звикнути з думкою, що не треба чекати момент, коли жодного пострілу не буде", - сказав Зеленський.

"Може бути по-різному. Ми всі цього хочемо, але може бути по-різному. Тому треба працювати. А якщо працюєш, треба витрачати гроші... Я маю на увазі, що економіка має запуститися, без неї грошей на нашу армію, до речі, не буде. І це головне. У наших армійців, військових високі заробітні плати. А де ці гроші брати? Повинна економіка працювати. Вони місяць нам допоможуть, два місяці допоможуть ті чи інші партнери. Вічно це не буде. Треба працювати. Це відповідь щодо повернення", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, яким дозволила звільняти членів наглядових рад, які в умовах війни негайно не прибули на місце роботи.

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