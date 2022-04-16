Верховна Рада припинила діяльність фракції, своєю чергою Мін’юст готує судові позови щодо скасування політпартії "Опозиційна платформа - За життя".

Перспектив щодо скасування судом рішення Верховної Ради щодо припинення діяльності фракції "Опозиційна платформа - За життя" немає.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він нагадав, що відповідне рішення щодо фракції "ОПЗЖ" депутати ухвалили на основі указу Ради національної безпеки та оборони від 20 березня про зупинення діяльності в Україні на час воєнного стану 11 партій, які мають зв'язки з Російською Федерацією. Також Міністерство юстиції готує судові позови щодо скасування політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

За словами Корнієнка, понад 30 народних депутатів, які від початку російської агресії залишилися в складі фракції "ОПЗЖ", працюватимуть як позафракційні.

А щодо ймовірності скасування судом рішення Верховної Ради щодо призупинення діяльності "ОПЗЖ" він сказав: "Суд у нас - незалежна гілка влади і може зробити все, що завгодно. Але, судячи з реакції можливих інтересантів позову, тобто представників колишньої фракції "ОПЗЖ", вони обрали іншу стратегію. Я її можу тільки вітати. Депутати фактично вийшли з фракції, визнавши що потрібно виконувати рішення РНБО. Далі вони визначатимуться в межах регламенту про створення групи або залишатимуться позафракційними. Тому, я думаю тут перспектив щодо скасування судом рішення немає".

Перший віце-спікер поінформував, що на наступному тижні Рада планує прийняти законопроект про особливості ліквідацій партій, який дозволить якісніше пропрацювати регламентні складові, які зараз не враховані. Зокрема, щодо діяльності фракції у Верховній Раді, якщо її партія заборонена судом.

"Це зараз не враховано, і ми з цим розберемось. Питання національної безпеки вимагають швидких реакцій", - підкреслив Корнієнко.

Нагадаємо, сьогодні нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку змінили запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави.

Як відомо, Медведчук, підозрюваний у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з-під домашнього арешту.18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого про обрання Медведчуку запобіжного заходу за його відсутності.

12 квітня в результаті спецоперації, проведеної Службою безпеки України, його було затримано.

13 квітня Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Зеленський запропонував обміняти Медведчука на полонених росією українських військових.

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