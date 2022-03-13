За словами президента, російські окупанти не можуть підкорити українців, бо не мають такої сили, не мають такого духу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Російські окупанти не можуть нас підкорити. У них немає такої сили, немає такого духу", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що окупанти "тримаються тільки на насильстві, тільки на терорі, тільки на зброї, якої в них багато".

"Але в окупантів немає жодної природної основи для нормального життя та для того, щоб люди могли відчувати щастя і мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним. Всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі. Тільки дуже тяжка боротьба за виживання", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав бізнес відновлювати роботу, а українців працювати. Як заявив він у відеозверненні, попри всі зусилля, ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра.

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