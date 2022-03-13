Президент України Володимир Зеленський заявив, що всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі.
Про це він заявив у відеозверненні.
"Російські окупанти не можуть нас підкорити. У них немає такої сили, немає такого духу", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що окупанти "тримаються тільки на насильстві, тільки на терорі, тільки на зброї, якої в них багато".
"Але в окупантів немає жодної природної основи для нормального життя та для того, щоб люди могли відчувати щастя і мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним. Всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі. Тільки дуже тяжка боротьба за виживання", - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав бізнес відновлювати роботу, а українців працювати. Як заявив він у відеозверненні, попри всі зусилля, ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра.