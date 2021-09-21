За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання надання США Україні комплексу "Залізний купол" ще не вирішене.

Про це він розповів у коментарі телеканалу ДОМ.

Глава держави, перебуваючи в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, зазначив, що світ нині "трусить", але в України є партнери, які стабільно підтримують нашу позицію у збройному конфлікті з Росією.

"Я думаю, що ми з вами у ЗМІ чули й, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України, підтримки нашої ракетної програми. Я маю на увазі, щодо "Залізного купола" зарано ще говорити, але ви чули ці сигнали та меседжі від США", – заявив Зеленський.

Читайте такожВнаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі поранено українського бійцяРаніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні компоненти системи протиракетної оборони Iron Dome ("Залізний купол"). Відповідну поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.

У законопроекті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не включає передачу систем ППО.

В Офісі президента розповіли, що система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності.

Що таке "Залізний купол"

Система протиповітряної оборони "Залізний купол" була розроблена ізраїльським підприємством Rafael у співпраці з американським ВПК. Її призначення - захист цивільного населення Ізраїлю від ракетних атак радикальної групи "ХАМАС".

Система здатна перехоплювати і знищувати тактичні некеровані ракети і артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км.

"Залізний купол" взяли на озброєння ізраїльської армії в 2011 році. З того часу він перехопив сотні ракет з боку сектора Газа.

Автор: Яна Ставська