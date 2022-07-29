Також було проаналізовано рівень постачання допомоги від партнерів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення чергового засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому було проаналізовано стан виконання плану оборони України.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"Провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Розглянули чотири питання. З того, що можна сказати зараз публічно: проаналізували стан забезпечення на цей час озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання плану оборони України, який був введений в дію 24 лютого", - розповів Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня, на попередньому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача, його учасники погодилися, що Україна має істотний потенціал для просування своїх сил на фронті і для завдання окупантам нових відчутних втрат.

На думку західних журналістів, в України з'явився шанс знову переламати хід війни на свою користь.

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