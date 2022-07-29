Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення чергового засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому було проаналізовано стан виконання плану оборони України.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.
"Провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Розглянули чотири питання. З того, що можна сказати зараз публічно: проаналізували стан забезпечення на цей час озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання плану оборони України, який був введений в дію 24 лютого", - розповів Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, 21 липня, на попередньому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача, його учасники погодилися, що Україна має істотний потенціал для просування своїх сил на фронті і для завдання окупантам нових відчутних втрат.
На думку західних журналістів, в України з'явився шанс знову переламати хід війни на свою користь.