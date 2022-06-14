Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше, потреба України в таких системах зберігається.

Затягування з наданням Україні протиракетної зброї не може мати виправдань.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців, зробленому наприкінці 111-го дня війни.

Він нагадав, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося збити частину російських ракет, які окупанти спрямували на українські міста.

"І це – врятовані життя. Це врятована інфраструктура. Але вдалося збити тільки частину… І ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає в достатній кількості, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба в такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань", - сказав Зеленський, додавши, що буде постійно наголошувати на цьому, говорячи з партнерами України.

Глава держави зазначив, що перші запити на протиракетні системи зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення.

"І цього тижня буде багато різних важливих переговорів. І не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи. Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше, потреба України в таких системах зберігається. Бо і в Росії зберігається ще достатньо радянських типів ракет, які навіть іще небезпечніші. Вони в рази менш точні, а отже, у рази більше загрожують саме цивільним об'єктам і звичайним житловим будинкам", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчергове наголосив, що готовий до перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним.

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