Глава держави заявив, що Росія перейде до ще більш масштабних дій на сході України, але українські військові готуються до цих дій окупантів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія буде ще більше боятися програти, і тому новий тиждень буде напружений та більш відповідальний.

Про це Зеленський сказав під час відеозвернення 10 квітня, яке розміщено у соціальній мережі Facebook.

"Наступний тиждень буде не менш важливим, ніж цей, ніж попередні. Він буде такий же напружений і ще більш відповідальний. Росія буде ще більше боятися. Боятися програти. Боятися, що правду доведеться визнавати. Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас іще більше ракет, іще більше авіабомб. Але ми готуємося до цих їхніх дій. Ми будемо відповідати. Будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю. Будемо активнішими на міжнародній арені. Будемо ще більш активні інформаційно", - наголосив президент.

"Я продовжу звертатися до парламентів і народів світу. Ми будемо приймати в Києві та інших українських містах наших партнерів, лідерів інших держав. Будемо залучати ще більше коштів та ресурсів на допомогу Україні. Звичайно, будемо обґрунтовувати сильніші санкції проти Російської Федерації. Щоб була відповідальність, щоб була справедливість. Якби вони не боялися визнати свої помилки – трагічні, страшенні помилки – їм доведеться. Бо наша сміливість і наша правдивість однозначно переважають. І переможуть", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський спрогнозував, чи була б війна з Росією, якби Україна перебувала в НАТО.

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