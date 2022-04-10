Президент наголошує, що "увесь європейський проект - ось мішень для Росії".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що завдання нашої антивоєнної коаліції цілком зрозуміле - швидше завершити розпочату Росією війну.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

"Завдання нашої антивоєнної коаліції цілком зрозуміле - швидше завершити цю війну, яку розпочала Росія. Звільнити нашу землю від загарбників. І гарантувати безпеку Україні, а отже, безпеку демократії і свободі народів на сході Європи", - зазначив він.

Зеленський додав, що саме тому це не просто моральний обов'язок усіх демократичних держав, усіх сил Європи - підтримувати прагнення України до миру.

"Це, власне, стратегія захисту для кожної цивілізованої держави. Тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир і безпеку. Щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву й зупинити катастрофу від застосування права сили. Катастрофу, яка неминуче вдарить по всіх. Бо російська агресія не мала на меті обмежуватися лише однією Україною. Лише руйнацією нашої свободи і нашого життя. Увесь європейський проект - ось мішень для Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, які три теми він підіймає на всіх міжнародних переговорах.

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