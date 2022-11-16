Наразі збільшення кількості військових у Білорусі підтверджує українська розвідка.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у білорусів немає ні бажання, ні сенсу наступати на Україну.

Зеленський в ефірі інформаційного телемарафону нагадав, що ще на початку війни українські та білоруські посадовці та військові вели певні перемовини, однак наразі таких контактів немає.

"Зрозуміло, чому... Після ракетних ударів з їх території. Після цього жодних контактів не було", - пояснив глава держави.

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Зеленський додав, що наразі збільшення кількості військових у Білорусі підтверджує українська розвідка.

"Ми вважаємо, що сенсу на сьогодні... наступу на Україну у білорусів немає і бажання у їх суспільства точно немає", - наголосив президент.

Наступ з Білорусі: що відомо

За останніми даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

У разі повторного наступу окупантів з території Білорусі українські війська розпочнуть масоване вогневе ураження ворога. Збройні сили України закликали військовослужбовців Білорусі не втручатися у бойові дії і в разі наказу про наступ добровільно скласти зброю.

Прикордонники Білорусі з обуренням заявили, що українські військові продовжують мінувати прилеглі до кордону території.