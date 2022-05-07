За словами президента, станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини.

Президент Володимир Зеленський прокоментував нещодавні ракетні удари російськими окупантами по Україні.

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Ракету. Щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у XVІІІ столітті. Який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе. Кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому. Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни", - сказав президент.

За його словами, станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини.

Також він нагадав, що сьогодні ж загарбники завдали ракетного удару по Одесі.

"По місту, в якому майже кожна вулиця має щось памʼятне, щось історичне. Але для російської армії й це не має значення. Їм би тільки вбивати та руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм все одно. Лише Збройні Сили України й опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу. Це варварство, яке має ракети, але не має нічого з того, що робить людей людьми", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що такі дії російських окупантів, і особливо напередодні Дня памʼяті усіх жертв Другої світової війни і Дня перемоги над нацизмом, мають нагадати кожній державі й кожному народу, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло.

"На жаль, зло має властивість повертатися, коли люди не поважають права інших людей, зневажають закон і руйнують культуру. Саме це сталося з російською державою. Саме тому ми всі зараз маємо захищатися. Захищати наших людей, наші міста і навіть наші музеї, які стають мішенями для прицільних російських ракетних ударів", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 7 травня російські окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка. Снаряд влетів під дах старовинного маєтку, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею. Внаслідок обстрілу був поранений 35-річний син директора музею – він цієї ночі охороняв приміщення.

7 травня 2022 року окупанти випустили по Одеській області 6 крилатих ракет. Чотири ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки поряд. Ще дві ракети влучили у раніше зруйновану злітно-посадкову смугу та пункт керування польотами Одеського аеропорту.

Окрім цього, 7 травня російські загарбники завдали ракетного удару по місту Карлівка на Полтавщині: ракета влучила в інфраструктурний об’єкт.

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