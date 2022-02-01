Ще понад 100 тис. російських військових перебувають вздовж кордонів України та РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на тимчасово окупованих Росією територіях Криму та Донбасу перебувають від 65 до 85 тис. російських окупаційних військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Від 35 до 50 тис. військових та техніки в залежності від моменту ротації перебувають на території окупованого Криму, десь 30-35 тис. - на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - зазначив президент.

За його словами, сьогодні ще понад 100 тис. російських військових розташувалися вздовж кордонів України та РФ.

Читайте такожТерорист Басурін публічно визнав несамостійність "ДНР" (відео)Зеленський також прокоментував повідомлення про те, що Росія нібито відводить війська від українських кордонів.

"Ми дуже чекаємо моменти, коли РФ відведе війська від наших кордонів... Я точно вам зможу сказати, що Росія відвела війська, тоді, коли вона відведе війська", - наголосив він.

Можливе вторгнення РФ в Україну

Видання Washington Post восени, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. У соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії.

У Міноборони України тоді заперечували поширену виданням інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону.

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.