Він подякував Німеччині за систему IRIS-T.

Президент України Володимир Зеленський озвучив, якого озброєння зараз потребує країна.

В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD президент зазначив, що у жителів України і Росії абсолютно різна мотивація на полі бою. За його словами, російські окупанти не розуміють, для чого приїхали сюди, а українські солдати захищають свій будинок, навіть знаючи, що можуть загинути.

"Україні потрібен захист на полі бою. Це артилерія, РСЗВ, бронетехніка - БМП, БТР різного виду... Потрібні танки - це вид тієї техніки, яка у нас дійсно в дефіциті, нема чого приховувати. Дефіцитними є і снаряди до всього перерахованого. Це що стосується сил на землі", - сказав він.

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Для захисту українського неба потрібні системи протиповітряної оборони. "Потрібно захищати людей, дахи будинків. Ви бачите, що люди гинуть від ударів іранських дронів, від ракет. Полем бою стали міста і села. Стерті з лиця землі ОТГ, особливо на Донбасі, де вони всі нібито захищають, а насправді зачищають", - додав президент.

Зеленський зазначив, що вдячний Німеччині за систему IRIS-T. "Це хороші системи, нам би їх побільше. Ну, Шольц обіцяв, повіримо канцлеру. Будемо чекати. І, звичайно, NASAMS, Patriot...",- додав він.

Також Зеленський сказав, що Україні потрібні літаки і далекобійні ракети.

Допомога Україні від союзників

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україні вдалося розблокувати надання майже всіх видів озброєння, крім бойових винищувачів і далекобійних ракет.

На восьмому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" партнерам не вдалося одноголосно прийняти рішення про передачу Україні танків Leopard.

Раніше президент повідомив, що Україна гарантовано отримає три системи ЗРК Patriot. Крім того, Канада готується передати ЗРК NASAMS з боєкомплектом, а Італія - ЅАМР/T.

Нещодавно в МЗС України запропонували канцлеру Олафу Шольцу передати Україні бойові літаки Tornado, які Німеччина збирається списати.

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