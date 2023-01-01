Надане в 2022 році озброєння допомогло українським захисникам зупинити ворога та звільнити частину окупованих територій нашої країни.

Протягом 2022 року Україна отримала від міжнародних партнерів озброєння, боєприпаси та матеріальні засоби, які були необхідні Силам оборони для захисту від російської агресії. Тепер Україні необхідні боєприпаси, які дозволять уражати противника на великій відстані.

Як розповів в коментарі "Укрінформу" заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, в рамках міжнародної технічної допомоги Україна отримала від держав-партнерів критично необхідні для виконання Збройними Силами завдань зразки озброєнь, боєприпасів та матеріальних засобів.

"Зокрема, протягом року отримані такі види озброєння, як: танки, бойові броньовані машини різного призначення, реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи та міномети, зенітні ракетні комплекси (у тому числі переносні зенітні ракетні комплекси), вертольоти, безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до артсистем, засобів ППО, бойових машин, танків, стрілецької зброї, баражуючі боєприпаси ("дрони-камікадзе"), засоби контрбатарейної артилерійської боротьби, протитанкові ракетні комплекси, автомобілі (вантажні, броньовані), санітарно-евакуаційна техніка різних модифікацій, евакуаційні машини, патрульні катери, пально-мастильні матеріали, продовольство (у тому числі сухі пайки), бронежилети, шоломи кулезахисні, медичне обладнання та устаткування, польовий госпіталь Assorted MSF Hospital", – наголосив Громов.

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За словами представника Генштабу, назване озброєння надало українським захисникам можливість зупинити ворога та звільнити частину тимчасово окупованих територій нашої країни. Він подякував за надану допомогу та зазначив, що Україна потребує подальшого нарощування обсягів та розширення номенклатури міжнародної технічної допомоги.

"Увесь світ і росіяни, насамперед, знають, як добре горять склади боєприпасів після ураження високоточною зброєю партнерів (HIMARS). Тому військове керівництво РФ перемістило подалі від лінії зіткнення свої запаси та пункти управління. Своєю чергою, для продовження визволення рідної землі та мінімізації жертв серед цивільного населення України нам украй необхідні боєприпаси, що дозволять уражати важливі обʼєкти противника на великій відстані", – підсумував Громов.

Озброєння для України: яку допомогу надають партнери

З початку російського вторгнення Україна отримала від інших країн різноманітну військову допомогу: від ЗРК до боєприпасів чи одягу для військових.

Останньою гучною "новинкою", яка скоро з'явиться в ЗСУ, стали комплекси Patriot, які увійшли до нового пакету допомоги від США. Проте через необхідність підготувати військових до роботи з цими ЗРК та питання логістики аналітик Інституту дослідницького імені Катона Джордан Коен вважає, що українські військовослужбовці зможуть розпочати використовувати надані США системит не раніше кінця весни 2023 року.

Крім того, західні ЗМІ пишуть про те, що США можуть передати Україні бойові машини Bradley в рамках пакету додаткової допомоги. Бойова машина піхоти Bradley надійшла на озброєння американської армії в 1981 році після тривалих випробувань з 1964 року.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Західні партнери поки не наважуються давати Україні зброю, яка може вражати на відстані 300 і більше кілометрів. Він зазначив, що питання про "не ескалацію" з боку західних партнерів звучить постійно.

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