Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України і загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальними, наголошують міністри.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони України Олексій Резніков звернулися до всіх держав-партнерів із закликом пришвидшити надання озброєння та вивести військову допомогу на якісно новий рівень.

У поширеній спільній заяві міністри наголошують, що Росія не змінила своїх цілей щодо України, які полягають у руйнуванні однієї з найбільших держав в Європі та знищенні 45-мільйонного українського народу.

"Своїм героїчним спротивом та успішними визвольними операціями Україна переконливо довела свою здатність зупинити державу-агресора. Завдяки мужності та витривалості українського народу, героїзму та професіоналізму українських Збройних сил у світі посилюється розуміння – чим міцнішими стануть оборонні спроможності України, тим швидше Росія переконається у марності своїх спроб підкорити нашу державу, тим швидше буде покладено край цій жорстокій війні у серці Європи", - наголошується у заяві.

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Міністри зазначають, що на сьогодні вже дуже багато зроблено для зміцнення оборонного потенціалу України.

"Наша держава вдячна понад п’ятдесяти державам-партнерам за їхню практичну військову допомогу. Проте Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України. Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил, є дуже реальною", - мовиться у заяві.

Саме тому міністри звертаються до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень.

"Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб Збройних Сил України сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрених спроможностей за допомогою танків західних зразків. Ми вітаємо сміливе і дуже своєчасне рішення Великобританії щодо передачі Україні першого ескадрону танків Challenger 2. Але цього недостатньо для досягнення оперативних цілей. Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - зазначають міністри.

Також Резніков і Кулеба звертаються до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи.

"Ми закликаємо це зробити заради мільйонів мирних громадян України, яким продовжує загрожувати смертельна небезпека з боку держави-агресора та держави-терориста росії, якщо Збройні сили України своєчасно не отримають потрібного підсилення. Ми закликаємо це зробити заради громадян Ваших суспільств, які вимагають зупинити державу-терориста з тим, щоб злодіяння, які вона чинить, не прийшли на їхню землю та до їхніх осель", - йдеться у заяві.

Танки для України - що варто знати

На початку цього року Великобританія оголосила про постачання ЗСУ своїх основних бойових танків Challenger 2 і відкрито закликала Німеччину наслідувати її приклад. З аналогічним закликом виступила і влада США.

Канцлер Німеччини Олафа Шольца заявив, що його країна погодиться передати Україні танки Leopard 2, якщо Вашингтон поставить Abrams. Вашингтон має намір передати українській армії бойові броньовані машини Stryker, а також малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB (це поєднання авіабомби з ракетним двигуном). Водночас танки Abrams США передавати поки не планують

11 січня під час візиту до Львова президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти німецьких танків Leopard (14 штук за стандартами НАТО). Як повідомив польський лідер під час спільного брифінгу з президентами України Володимиром Зеленським та Литви Гінатасом Наусєдою, роту танків передадуть у рамках міжнародної коаліції.

За інформацією ЗМІ, Париж також розглядає передачу Україні своїх бойових танків Leclerc, щоб забезпечити Берліну основу для постачання важкої бронетехніки.

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