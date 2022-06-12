Президент України Володимир Зеленський створив Лисичанську міську військову адміністрацію.
Про це йдеться в указі на сайті офісу президента.
Згідно з указом президент доручив Генеральному штабу Збройних Сил України та Луганській обласній державній адміністрації вжити заходів щодо створення військової адміністрації Лисичанська.
Згідно з розпорядженням, опублікованим на сайті офісу президента, керівником Лисичанської військової адміністрації призначено Валерія Шибика.
Ситуація в Лисичанську:
Станом на початок червня ситуація в Лисичанську дуже складна, у місті зруйновано 60% інфраструктури житлових забудов. Траса Бахмут-Лисичанськ під контролем українських збройних сил, але під постійними обстрілами окупантів.
5 червня в Лисичанську в результаті обстрілу згорів штаб гумдопомоги.
Дістатися з Сєвєродонецька до Лисичанська неможливо.
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