Після нічного обстрілу пошкоджено також багатоповерхівки та інфраструктура міста, інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

У Лисичанську внаслідок ворожого обстрілу згорів штаб гуманітарної допомоги, де у сховищі переховувалось більше 40 людей.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ.

"Вночі окупаційні війська РФ з артилерії обстріляли центр м. Лисичанськ, пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура міста. Крім цього, вщент згорів штаб видачі гуманітарної допомоги, де у сховищі постійно проживали більше 40 мирних мешканців. На місці події працюють поліцейські, які фіксують наслідки обстрілів. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу ("порушення законів та звичаїв війни").

Як повідомляв УНІАН, 2 чеврня керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка заявив, що ситуація в Лисичанську дуже складна, у місті зруйновано 60% інфраструктури та житлових забудов. Він додав, що траса Бахмут - Лисичанськ під контролем українських збройних сил, але під постійними обстрілами окупантів.

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