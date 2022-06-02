В місті, де залишається близько 20 тисяч мешканців, немає світла, газу, води, не працює телефонний та інтернет-зв’язок.

Ситуація в Лисичанську дуже складна, у місті зруйновано 60% інфраструктури та житлових забудов.

Про це повідомив керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка в ефірі інформаційного телемарафону.

"Обстріли з кожним днем стають все більш потужними. Окупанти без перерви гатять по всьому місту. В Лисичанську на 60% зруйнована вся інфраструктура та житлова забудова. З підвозом води допомагають ДСНС, харчі також є. В місті немає світла, газу, електроенергії, телефонного зв’язку та інтернету. Про ситуацію в Україні люди дізнаються від співробітників поліції та волонтерів",- зазначив Заїка.

Він додав, що траса Бахмут - Лисичанськ під контролем українських збройних сил, але під постійними обстрілами окупантів.

"Там гатять без перерви, проїхати дуже важко, але є альтернативні дороги якими можна пересуватися більш-менш безпечно",- сказав Заїка.

Керівник Лисичанської ВЦА зауважив що, попри постійні обстріли, в місто щоденно поставляється гуманітарна допомога, в цьому допомагає ДСНС та поліція.

"В цьому напрямку у нас все налагоджено. Але, після потужних обстрілів техніка виходить з ладу, повсюди осколки та міни. Попри це, ми кожен день завозимо гуманітарну допомогу. В місці залишається біля 20 тис. мирних мешканців, раніше було приблизно 97 тис. населення. Наразі, евакуація з міста призупинена", - повідомив Заїка.

Керівник Лисичанської ВЦА додав що, попри дуже складну ситуацію в місті, всі люди впевнені, що українські захисники дуже міцно тримають Лисичанськ.

"Ми всі впевнені, що потрібно трошечки часу і підемо вперед",- підкреслив Заїка.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в Лисичанську під ворожий обстріл потрапив броньований евакуаційний транспорт, який їхав забирати цивільних людей з області. Смертельне поранення отримав французький журналіст Фредерік Леклерк.

Найскладніша ситуація наразі на Луганщині, де ворог намагається витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

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