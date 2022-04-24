Президент також зазначив, що це лише питання часу, коли українців відчують, що таке впевнений мир, а всіх депортованих повернуть додому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це лише питання часу, коли усі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь за скоєні ними злочини.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні для християн східного обряду була велика субота - день між розіп'яттям та воскресінням. Схоже, що Росія застрягла саме в такому дні на роки. У дні, коли смерть торжествує, бога нібито немає, але воскресіння буде, життя переможе смерть, правда переможе будь-яку брехню, а зло буде покаране. І Росії доведеться знову вивчити ці істини", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що це лише питання часу.

"Це лише питання часу, коли усі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь за скоєні ними злочини. Це лише питання часу, коли ми зможемо повернути усіх депортованих українців додому. Це лише питання часу, коли всі наші люди на всій нашій землі відчують, що таке впевнений мир", - підкреслив він.

Нагадаємо, Зеленський закликав вірян дотримуватися комендантської години та йти до храмів вже зранку.

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