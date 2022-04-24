Президент наголосив, що зараз розкриваються нові факти про злочини окупантів проти маріупольців.

Президент України Володимир Зеленський порівняв "фільтраційні" табори окупантів із концентраційними таборами, які будували нацисти свого часу.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Розкриваються нові факти про злочини окупантів проти наших маріупольців. Встановлюються нові поховання убитих окупантами людей", - зазначив президент.

За його словами, йдеться про десятки тисяч загиблих маріупольців.

Також фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх злочинів.

"Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя. Хоча, чесно, назва для них насправді інша - це концентраційні табори. Такі, які будували й нацисти свого часу", - сказав Зеленський.

Він додав, що тих, хто вижив у цих таборах відправляють далі - на окуповану територію України і до РФ.

"Зафіксовані факти депортації наших громадян й у російську глубинку, у Сибір, навіть у Владивосток. Депортують у тому числі і дітей, сподіваючись, що вони забудуть, де їхній дім, звідки вони. А вони з України", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, в ОП пояснили проведення прес-конференції Зеленського в метро.

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