Президент України Володимир Зеленський порівняв "фільтраційні" табори окупантів із концентраційними таборами, які будували нацисти свого часу.
Про це він заявив у відеозверненні.
"Розкриваються нові факти про злочини окупантів проти наших маріупольців. Встановлюються нові поховання убитих окупантами людей", - зазначив президент.
За його словами, йдеться про десятки тисяч загиблих маріупольців.
Також фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх злочинів.
"Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя. Хоча, чесно, назва для них насправді інша - це концентраційні табори. Такі, які будували й нацисти свого часу", - сказав Зеленський.
Він додав, що тих, хто вижив у цих таборах відправляють далі - на окуповану територію України і до РФ.
"Зафіксовані факти депортації наших громадян й у російську глубинку, у Сибір, навіть у Владивосток. Депортують у тому числі і дітей, сподіваючись, що вони забудуть, де їхній дім, звідки вони. А вони з України", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, в ОП пояснили проведення прес-конференції Зеленського в метро.