Президент України Володимир Зеленський прокоментував жахливу трагедію у Запоріжжі - там унаслідок нічних ударів Росії загинули 12 людей.
Очільник держави у своєму Телеграм-каналі поділився світлинами з місця підлої атаки РФ на мирне населення міста.
"Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей", - написав Зеленський.
Він назвав дії Росії абсолютною підлістю та абсолютним злом й нагадав про невідворотне покарання за такі дії.
"Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - наголосив президент.
Росія атакувала Запоріжжя у ніч на 9 жовтня
- Внаслідок нічної ворожої атаки по Запоріжжю загинули 12 містян, ще 49 - госпіталізовано. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
- Ворог застосовував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет.
- Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано 5 приватних будинків. Пошкоджені об’єкти інфраструктури, 20 автомобілів.
- Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок нічного удару по Запоріжжю загинули 17 людей.