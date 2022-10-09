Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував жахливу трагедію у Запоріжжі - там унаслідок нічних ударів Росії загинули 12 людей.

Очільник держави у своєму Телеграм-каналі поділився світлинами з місця підлої атаки РФ на мирне населення міста.

"Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей", - написав Зеленський.

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Він назвав дії Росії абсолютною підлістю та абсолютним злом й нагадав про невідворотне покарання за такі дії.

"Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - наголосив президент.

Росія атакувала Запоріжжя у ніч на 9 жовтня

Внаслідок нічної ворожої атаки по Запоріжжю загинули 12 містян, ще 49 - госпіталізовано. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Ворог застосовував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет.

Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано 5 приватних будинків. Пошкоджені об’єкти інфраструктури, 20 автомобілів.

Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок нічного удару по Запоріжжю загинули 17 людей.

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