Він підкреслив, що перші врятовані з Маріуполя – це ще не перемога, але вже результат.

Президент України Володимир Зеленський вірить в шанс врятувати всіх інших українців з заводу "Азовсталь", хто там залишився.

Про це він сказав сьогодні у своєму традиційному вечірньому зверненні, цього разу за підсумками 69-го дня війни.

"Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з "Азовсталі" в Маріуполі, яку ми організовували дуже довго. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей. Це жінки, діти. Вони були понад два місяці у сховищах. Тільки уявіть, наприклад, дитині шість місяців, два з яких вона провела під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди – у повній безпеці. Вони отримають усю необхідну допомогу", - зазначив президент.

Він підкреслив, що перші врятовані з Маріуполя – "це ще не перемога, але вже результат".

"Ми безумовно продовжимо робити все, щоб дістати з Маріуполя, з "Азовсталі" всіх наших людей. Це складно. Але нам потрібні всі. Всі, хто там залишається - і цивільні, і військові", - наголосив Зеленський.

За його словами, не було жодного дня, щоб влада не займалася цим питанням.

"Я вірю, що є шанс врятувати інших наших людей (з Маріуполя – УНІАН)", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що окупанти змушують мешканців Маріуполя виконувати принизливі роботи.

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