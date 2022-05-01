На знімках видно, що конструкції сталеливарного заводу практично зруйновані в результаті бомбардувань і артилерійських ударів російської армії.

Американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки заводу Азовсталь у Маріуполі, який утримують українські захисники. В результаті регулярних масивних обстрілів окупантів підприємство абсолютно зруйноване.

Фото опублікував у Twitter журналіст The New York Times Крістіан Триберт.

На оприлюднених кадрах видно, що приміщення і конструкції сталеливарного заводу перетворилися практично на руїни. На дахах зяють дірки-сліди влучень снарядів. Багато будівель і комплекси практично випалені після бомбардувань і артилерійських ударів.

"На першому зображенні показаний загальний вигляд заводу, на другому зображенні трохи більший план, а на третьому зображенні найближчий вид на частину ділянки", - прокоментував журналіст опубліковані кадри.

Війна в Україні: ситуація на заводі "Азовсталь"

Територія комплексу піддається майже безперервним бомбардуванням з боку російських окупантів. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, для мирних українців і військових у підвалах "Азовсталі" рахунок йде не на дні, а на години.

Два дні тому на території заводу обстріляли польовий госпіталь. В результаті частина поранених українських воїнів загинули, а інші отримали нові пошкодження.

За словами Паламара, захисники міста продовжують тримати оборону, а тактика росіян схожа на середньовічну облогу.

29 квітня ворог використав режим тиші, щоб просунутися вперед на рубежах навколо "Азовсталі". Спроба вийшла невдалою.

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