Президент України Володимир Зеленський відзначив зменшення кількості снайперських обстрілів з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном прес-конференції у Києві. Трансляцію заходу вів Офіс президента у Facebook.
«Хочу сказати, що зменшилась кількість снайперських пострілів і це слава всім, хто нас підтримував і слава Богу, скажу вам відверто, тому що саме через снайперські постріли була більшість загиблих цього року», - заявив він.
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Водночас президент зауважив на збільшенні випадків прольотів безпілотних літальних апаратів зі сторони російсько-окупаційних військ.
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