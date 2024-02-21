Росіяни забули зачинити ворота, тому дрони залетіли без перешкод.

Російська армія відправила свою найкращу бронетехніку на південь України в очікуванні окремого наступу. Втім, ЗСУ виявили один з таких складів та знищили його дроном.

Як пише Forbes, кілька дуже досвідчених українських операторів безпілотників з Окремої президентської бригади виявили ангар з технікою та скористалися тим, що окупанти не зачинили вхідні ворота. У склад з бронею залетіли кілька FPV-дронів та розгромили російську техніку.

Внаслідок цієї атаки знищено:

дві установки С60 на базі ЗІЛ;

два танки Т72;

БМП-3;

рідкісна бойова броньована машина Термінатор;

газель ;

два Урали з БК.

Натомість ця атака обійшлася українцям у 5000 доларів. Ймовірно, Сили оборони використали нові дрони з розширеним радіусом дії. Навряд чи росіяни облаштовували б ангари з технікою у радіусі менш як кілометр до лінії зіткнення. Ймовірно, радіус дії FPV-дронів було розширено завдяки тому, що вони летіли в супроводі дрона-ретранслятора.

Видання пише, що українці застосували для цієї атаки дрони через економію важких боєприпасів, постачання яких наразі є проблемним.

Однак в України не закінчуються дрони. Країна випускає щонайменше 50 000 дронів FPV на місяць. Ці безпілотники вартістю 500 доларів все частіше виконують роботу, яку артилерія виконувала б швидше та руйнівніше.

"Росіянам соромно, що вони втратили майже роту машин завдяки зграї крихітних безпілотників. Але це не менш жахливо для українців, що вони не мали іншого вибору, окрім як атакувати безпілотниками замість, скажімо, ракет M30/31", - пише видання.

Втрати окупантів - актуальні дані

Збройні сили України минулої доби, 20 лютого, ліквідували ще 1130 російських окупантів. Як повідомляв Генштаб, станом на сьогоднішній ранок загальні втрати РФ у війні проти України зросли до 406 080 осіб.

Нещодавно об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку офіційно оприлюднив втрати окупантів за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції. Щоб захопити невеличке місто, ворог поклав 47 186 осіб.

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