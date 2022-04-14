Більшість росіян з "елітного" полку не мають вищої освіти.

Журналісти ідентифікували профілі й адреси російських військових з 234 десантно-штурмового полку РФ Пскова, які вчиняли звірства щодо мешканців Бородянки.

Про це йдеться у сюжеті Слідство.інфо.

Як встановили автори матеріалу, майже всім з опублікованого розвідкою списку їм не більш як 22 роки. Більшість росіян з "елітного" полку не мають вищої освіти. Принаймні частина окупантів жива.

Так, 20-річний рядовий Павло Петров, за спеціальністю – гранатометник, був призваний в армії не менше року тому. До цього хлопець "запивав" дозвілля спиртним і вживав наркотики.

Ще один окупант – 31-річний заступник командира взводу і командир бойової машини, сержант Анатолій Возісов. Закінчив тільки 11 класів і одразу пішов служити.

На старій сторінці росіянина у "ВК" у графі діяльність було написано: Устраиваюсь на контрактную службу". А в розділі про себе: "Мужик я че сказать". Анатолій поміж контрактною службою не забував і про гулянки.

Його співслужбовець – 27-річний командир бойової машини Дмитрій Горбунов – теж без вищої освіти. Для дорослого життя йому вистачило 11 класів середньої школи.

До вторгнення в Україну Дмитрій викладав фото, як п’є горілку, їсть ікру і дивиться радянські фільми. А ще росіянин встиг відгуляти весілля і навіть з’їздити на відпочинок до окупованого Криму.

25-річний рядовий-навідник Костянтин Мартьянов, як і інші, обмежився 11-ма класами освіти і в 2016 році вступив на військову службу. Спільні фото з окупантом активно публікує в соцмережах його сестра. А ще вона поширює пропагандистські дописи.

Вдалося ідентифікувати й 25-річного механіка-водія, молодшого сержанта Олександра Тімофєєва.

19-річний єфрейтор Владислав Якімович два роки тому закінчив школу і пішов служити в окупаційну армію. За посадою Якімович – стрілець і помічник гранатометника.

Українці вже дісталися до соцмереж окупанта. "Лучше бы ты мозги себе накачал. Тогда бы понял, что в Украину лучше не ехать. Вас всех там пустят на пушечное мясо! Причем вши же командиры", — такий коментар з’явився нещодавно під фотографією окупанта у соцмережах.

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