Перші світлини знищеного флагмана свідчать про те, що море було спокійним.

Підбитий українськими військовими крейсер "Москва" буксирували не під час шторму, як запевняють в міноборони країни-агресорки.

Про це свідчать світлини підбитої "Москви", які з'явилися у мережі лише зараз.

Російська сторона запевняла, що крейсер, на борту якого перебувало понад 500 моряків, буксирували під час шторму. Неспокійне море нібито заважало операції, тому флагман пішов на дно.

Однак фото з місця подій свідчать про відсутність шторму.

Ба більше, з'явилося перше відео буксирування "Москви". Штормових хвиль на відео не видно. Це ще раз підтверджує те, що росіяни брешуть про обставини знищення крейсера.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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