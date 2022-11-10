Окупанти упродовж доби обстрілювали Запорізьку область 71 раз.

Російські окупанти упродовж доби обстрілювали Запорізьку область 71 раз, під атакою опинилися 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

"Росіяни протягом доби обстрілювали 71 раз Запорізьку область, під атакою були 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах. Зруйновано 11 об'єктів. Одну людину поранено", - зазначив він.

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За словами Тимошенка, зранку окупанти обстріляли Вільнянськ, зафіксовано чотири "прильоти" з РСЗВ С-300.

"Зруйноване приватне підприємство, бомбили ангари", - додав він.

Ситуація у Запорізькій області

Як відомо, Росія захопила частину Запорізької області в лютому-березні 2022 року, після чого призначила маріонеткову "владу" серед місцевих зрадників.

За даними штабу виконкому Бердянська, окупанти активно будують лінію оборони навколо міста, а в сусідні села завезли мобілізованих росіян.

За даними військового оглядача Дениса Поповича, російські війська будують лінію оборони навколо тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області і у Мелітополі, щоб утримати сухопутний коридор до захопленого Криму.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що останніми днями окупанти активізувалися у напрямку Запоріжжя, біля Вугледара.

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