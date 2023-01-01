Йдеться насамперед про системи HIMARS та MLRS, які вже допомогли досягти значних успіхів на фронті.

Останнім часом все частіше лунають оцінки, що РФ готується до тривалої війни й можливої спроби нового наступу. Аби не допустити цього та переломити хід бойових дій на Донбасі на користь ЗСУ, партнери нашої держави повинні продовжувати надавати підтримку. Це може бути авіація, високоточні ракети чи артилерія.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Йдеться насамперед про системи HIMARS та MLRS, які вже допомогли досягти значних успіхів на фронті.

За словами Череватого, на жаль, Росія ще має змогу вести таку війну типу початку 20 століття. Агресор має мобілізаційні ресурси та запаси старого радянського озброєння.

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[...] проте суттєво її може переламати, якщо наші партнери продовжать і надалі, або ще краще інтенсифікують поставку нам високоточних систем озброєння чи авіації, чи посилять ракетні війська та артилерію – продовжує речник.

Він також додав, що активні бойові дії на бахмутському напрямі тривають вже більше ніж 5 місяців. Російські війська, які невпинно штурмують позиції ЗСУ, потребують паузи. Втім, ресурсів у них ще вдосталь.

Війна України з Росією – прогнози

Як повідомляв УНІАН, на думку керівника ГУР генерал-майора Кирила Буданова, бої в Україні мають закінчитися до літа наступного року.

На початку листопада Буданов наголошував, що настає вирішальний період війни в Україні.

Водночас, за прогнозом британської газети Financial Times, війна проти РФ триватиме весь наступний рік, оскільки жодна зі сторін повномасштабного конфлікту не захоче його замороження.

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