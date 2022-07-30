Під "гарячу руку" артилерії знову потрапили ворожі склади з боєприпасами та пальним.

Українські захисники на півдні продовжують позбавляти російських окупантів боєприпасів, пального і шляхів, якими ворог поповнює свої втрати.

Про це йдеться у денному зведенні ОК Південь у Facebook.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують посилений вогневий контроль транспортних та логістичних об’єктів, на які розраховує ворог у своїх стратегічних планах", - діляться військові.

За підсумками нічної роботи знищено ворожі запаси боєприпасів та пально-мастильних матеріалів в Бериславському районі.

Також в Новій Каховці критично зменшено ворожі запаси пального і максимально ускладнено транспортне сполучення.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують повільний наступ на Донбасі, маючи намір вийти на адмінкордони Донецької області. Бойові дії тривають біля Семигір'я, Зайцевого, Вершини, Красногорівки та Павлівки.

Разом з тим, за словами експертів Conflict Intelligence Team, у ЗСУ є успіхи на Ізюмському напрямку. Наші військові просунулися в бік півночі на кілька кілометрів.

Туди ж, як пишуть ЗМІ, ворог стягує додаткову техніку. Частину транспортують залізницею з Бєлгородської області. Надалі окупанти можуть використовувати цю техніку для боїв на Ізюмському або Слов'янському напрямках.

На Херсонському напрямку захисники продовжують відрізати логістику російського угруповання, сконцентрованої в області, шляхом ударів по стратегічно важливих мостах. За оновленими даними, ЗСУ "закрили" залізничну лінію по Антонівському мосту.

У зв'язку з чим ворог змушений у швидкому темпі будувати ненадійні понтонні переправи та використовувати поромні шляхи.

У Росії намітилася проблема і з поповненням особового складу. РФ зараз займається активним вербуванням добровольців.

У боях з Росією українські сили ліквідували вже 40 670 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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