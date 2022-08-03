Голова Сєвєродонецької РВА додав, що на Бахмутському напрямку ворог робить спроби штурму.

Очільник Сєвєродонецької РВА Роман Власенко доповів про ситуацію на Луганщині.

Він дав коментар для "Еспресо".

"Краєчок Луганщини тримається - це напрямок Білогорівка, Серебрянка, Верхньокам'янка, Верхньокам’янське, але ситуація дуже гаряча. Це поле бойових дій і вже евакуація людей неможлива. Росіяни наступають на позиції ЗСУ", - сказав Власенко.

Також голова Сєвєродонецької РВА додав, що на Бахмутському напрямку ворог робить спроби штурму.

"Гарячими точками є Соледар, Сіверськ, Бахмут. Росіяни зменшують активності щодо роботи артилерії, але потужно використовують авіацію, завдають ракетних ударів, намагаються штурмувати. Великих руйнувань зазнають Бахмут і Слов’янськ, як це відбувалось у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Рубіжному", - наголосив він.

Раніше була інформація, що в окупованому Сєвєродонецьку почали падати багатоповерхівки.

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