Бойовик керував батальйоном "Спарта".

У боях за Волноваху Донецької області українські військові ліквідували одного з ватажків так званої "ДНР", керівника батальйону "Спарта" - наступника "Мотороли" Володимира Жогу з позивним "Воха".

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Командир "Спарти" Володимир "Воха" Жога. Крапка. Смерть ворогам", - написав Штефан.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін підтвердив ліквідацію бойовика. За його даними, командир окремого розвідувального батальйону "Спарта" "гвардії полковник" Володимир Жога, позивний "Воха", отримав смертельне поранення.

Пушилін заявив, що "Воху" вбили "нацисти", коли той начебто "забезпечував евакуацію жителів Волновахи". Бойовику надали звання "звання героя ДНР".

Цинічну брехню Пушиліна легко спростувати, адже Волноваха знаходиться під контролем ЗСУ. Тому "тиші" вимагала українська сторона, а бойовики ігнорували попередні домовленості.

Водночас в Україні про злочини "Вохи" давно відомо. Бойовика внесли до бази "Миротворця" за свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними бандформуваннями територію України на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, на території Чернігівської області ЗСУ знищили російського генерала - замкомандувача 41-ї армії генерал-майора Суховецького.

Вас також можуть зацікавити новини: