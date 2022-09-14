Загарбник хизувався тим, що їде вбивати українців і називав це "мандрівкою".

Українські воїни успішно "денацифікували" 21-річного російського окупанта Бориса Достоєвського з Архангельської області.

Про це повідомляє NEXTA Live.

Про ліквідацію загарбника стало відомо 11 вересня. Особливими військовими подвигами окупант не відзначився, чого не скажеш про його самовпевнені заяви у соціальних мережах.

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Зокрема, загарбник хизувався у соцмережах розпорядженням про відправлення в Україну, а також показував світлини з поїзда. Достоєвський був впевнений, що повернеться додому через 6 місяців.

У коментарях друзі запитували, чи дійсно окупант підписав контракт. Він підтвердив, пообіцявши привезти "магнітик з України", а також запевняв, що повернеться і разом з ними "посміється над своєю пригодою". Як зазначив один з коментаторів після ліквідації загарбника, його "мандрівка" в Україну дійсно вийшла смішною.

Як повідомляв УНІАН, українські воїни ліквідували ще одного топ-офіцера РФ - підполковника Павла Кривова. Розплата наздогнала загарбника під Ізюмом.

З моменту повномасштабного вторгнення Збройні сили України ліквідували 53 650 російських окупантів. За минулу добу статистика збільшилася на 350 противників.

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