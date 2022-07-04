У ЗСУ заявили, що чим більше у окупантів проблем з постачанням, тим краще в українських військ просування.

Збройні Сили України майже щодня знищують склади з боєприпасами російських окупантів на окупованій частині півдня країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила під час онлайн-брифінгу.

"Звісно, у них є певна проблема з логістикою, оскільки ми досить потужні удари останніми тижнями наносимо, у тому числі і по складах – як по пально-мастильних, так і по складах з боєприпасами", - наголосила Гуменюк.

"Якщо подивитися наші зведення цього і минулого тижня, то майже кожного дня є влучання у польовий склад боєприпасів. Тому їм потрібно доставляти собі допомогу і певні запаси, але із самою доставкою у них теж є певні проблеми. Чим більше у них проблем, тим краще у нас просування", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, російські війська перемістили з окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" 17 вагонів з боєприпасами.

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